Poslanka pokazala izbranca in razkrila, da sta sveže poročena (FOTO)

Poslanka NSi, ki je v parlamentu nadomestila evroposlanko, je na twitterju sporočila dobre novice. S partnerjemsta se namreč poročila.»V sreči in nesreči, v bolezni in zdravju vse dni svojega življenja. Mož in žena,« je Tadeja, ki je svojemu priimku dodala še moževega, zapisala ob fotografiji. Pripela je tudi srček.Novopečena zakonca bosta v kratkem še enkrat praznovala, saj bo Tadeja septembra dopolnila 31 let.