Poslanka NSi šokirala z izjavo: do zdaj tega ni izrekel še nihče (VIDEO)

»Saj vemo, kaj govori knjiga vseh knjig, ki je še nad ustavo,« je med razpravo o predlogu zakona o spremembah družinskega zakonika dejala poslanka NSi Iva Dimic. Njena problematična in verjetno protiustavna izjava odmeva po družbenih kanalih. Mnogi so prepričani, da se bo morala Dimičeva zagovarjati na kateri od nujnih sej, saj da izjava zahteva uradni odziv.

Ustava je najvišji splošni akt, s katerim država predpiše splošna načela in oblike svoje politične ter družbene ureditve.

Razprava o družinskem zakoniku in še posebej presenetljiva izjava NSi je dvignila 'pokrovko' poslanki Levice Nataši Sukič, ki je med drugim dejala: »Vi samo 'tumbate' eno in isto. Oče, mati, oče, mati. Pa tudi če bo oče pijanec in bo pretepal družino. Za otroka je pomembno ljubeče, spodbudno okolje, ne pa forma družine. Če imajo otroci ljubeče starše, imajo mnogo boljše pogoje, kot sem jih imela jaz, ker me je oče zapustil.«

Napeto ozračje je bilo vseskozi med sejo v državnem zboru. Med drugim je tudi slika svete družine, ki jo je nekdo obesil na balkon državnega zbora, dvignila veliko prahu. Sliko Jožefa, Marije in Jezusa so kasneje umaknili.