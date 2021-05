Ekskluzivno: poslanka LMŠ sporočila, kdaj pričakuje dojenčka

V stranki LMŠ bo očitno letos pravi baby boom. Poleg evropske poslanke Irene Joveve, ki je že v zadnjem mesecu nosečnosti, bo namreč zibala tudi poslanka v državnem zboruKo je te dni pred državnim zborom dajala izjavo za medije, lepo zaobljenega trebuščka ni mogla več skriti. Da je v veselem pričakovanju in da odhaja na porodniški dopust, pa nam je z veseljem potrdila tudi sama. »Za zdaj se zelo dobro počutim, delam brez težav, pravzaprav še z več energije in zagona. Če bo vse potekalo normalno, bom poskusila svojo poslansko vlogo opravljati tudi po porodu,« je povedala in dodala, da jo pri tem močno podpira tudi partner, zato verjame, da bodo skupaj zmogli.Na porodniški dopust se odpravlja v času parlamentarnih počitnic, dojenček pa naj bi se rodil 21. avgusta. Korčetova načrtuje, da bo tri mesece koristila materinski dopust, to je tudi njena ustavna pravica, nato pa bo morda porodniško prevzel njen partner. »To področje v državnem zboru še vedno ni zakonsko urejeno in v neenakovreden položaj spravlja mlade ženske, ki želijo delati v politiki,« je še poudarila.V primeru porodniškega dopusta poslanke se njen mandat ne prekine, prav tako je nihče ne zamenja na njenem mestu. V času njene odsotnosti bi tako imela poslanska skupina LMŠ glas manj, a kot načrtuje Korčetova, se bo, če se bo le dalo, poskušala vseeno opravljati glavne zadolžitve.Doslej sta bila sicer le dva primera poslank na porodniškem dopustu:inKorčetova je, tako kot tudi Joveva, pred časom javnosti razkrila svojo bolečo izkušnjo s splavom, tokrat pa pravi, da nosečnost poteka brez težav.