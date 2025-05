Poslanka Levice pristala v kliničnem centru! »Ko se človek znajde v situaciji ...« (FOTO)

Poslanka Levice Nataša Sukič je presenetila s fotografijo iz bolniške postelje, ki jo je objavila na družbenih omrežjih. Ob posnetku se ni zadrževala pri osebnih podrobnostih, temveč je zapisala preprosto, a močno sporočilo o pomenu javnega zdravstva.

V kratki, a iskreni objavi se je zahvalila nevrokirurgu dr. Porčniku, medicinskim sestram in bratom, pa tudi anesteziološki ekipi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Ob tem je izpostavila tisto, kar pogosto ostane neizrečeno: »Ko se človek znajde v situaciji, ko potrebuje njihovo nego in skrb, zares ve, kaj pomeni javno zdravstvo, ki ne loči med revežem in bogatašem. In ki še kako dobro loči med zdravstveno in bančno kartico.«

Objava, ki je že sprožila številne odzive, ni le zahvala osebju, temveč tudi jasna podpora javni zdravstveni mreži, ki jo Sukič sicer redno zagovarja tudi v političnih nastopih. Tokrat to ni bila politična izjava – temveč osebna izkušnja.

Kaj točno jo je pripeljalo na oddelek za nevrokirurgijo, Sukič ni razkrila. A zapis in fotografija pričata o trenutkih, ko ideološke razlike zbledijo, in o tem, da v stiski solidarnost ni samo beseda – temveč sistem, ki deluje.

Sukič se z objavo ni želela pomilovati, temveč opozoriti na nekaj bistvenega: da kakovostna oskrba ne sme biti privilegij.

