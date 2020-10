Poslanka Joveva: Za seboj imam dva spontana splava

Bruselj spomnil na skrbi glede neodvisnosti ustavnega sodišča

V Evropski komisiji so v odzivu na odločitev poljskega ustavnega sodišča, da je umetna prekinitev nosečnosti zaradi deformacij zarodka neskladna z ustavo, izpostavili, da EU nima pristojnosti glede pravice do splava. So pa ob tem spomnili, da skrbi komisije glede neodvisnosti in legitimnosti poljskega ustavnega sodišča še niso bile odpravljene.

Poljsko ustavno sodišče je včeraj odločilo, da bo po novem splav mogoč le še v primeru posilstva ali incesta in ogroženosti življenja matere. Zaradi tega je tam več sto ljudi protestiralo, saj so prepričani,da takšna odločitev utira pot dodatni zaostritvi že tako strogega zakona o splavu.Ob tem se je oglasila tudi evropska poslanka. Pravi, da ima za, a to v ničemer ne spreminja njenega mnenja o nesprejemljivi odločitvi poljskega ustavnega sodišča. Kot je zatrdila, je kvečjemu nasprotno.Sicer pa se je že včeraj zvrstilo več kritičnih odzivov na odločitev poljskih ustavnih sodnikov. Komisarka Sveta Evrope za človekove pravicedenimo meni, da gre za kršitev človekovih pravic.Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International je opozorila, da bo odločitev v nesorazmerni meri prizadela tiste ženske, ki si ne bodo mogle privoščiti poti v tujino, kjer bi lahko opravile splav.