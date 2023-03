Poslanka Janja Sluga prišla s soprogom: oba sta bila v črnem (FOTO)

V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so se zaključili 31. dnevi komedije, kjer so podelili nagrade strokovne žirije in nagrado občinstva. Med občinstvom sta bila tudi poslanka Janja Sluga in njen soprog Matjaž Sluga, s katerim imata odrasla otroka. 48-letna poslanka je moža spoznala že v času svojega študija.

Oba sta zaradi delovnih obveznosti veliko zdoma – Matjaž je vrhunski športni jadralni padalec, nosilec svetovnih rekordov, in še tekmuje –, a ko sta skupaj, si vzameta čas za ogled predstave v gledališču. Skladna sta bila tudi pri izbiri obleke, saj sta bila oba v črnem.

Jurij Zrnec, igralec; Ajda Valcl, režiserka; Jure Novak, režiser, direktor, Prešernovo gledališče Kranj; Blaž Setnikar, igralec. FOTO: Sandi Fiser, Mediaspeed

Nagrajenci strokovne žirije na 31. Dnevih komedije so Vesna Pernarčič, Jurij Zrnec, Ajda Valcl in proletarska komedija Vse zastonj! Vse zastonj! Prešernovega gledališča Kranj. Občinstvo je za svojo žlahtno komedijo izbralo uprizoritev Veliki diktator v izvedbi SNG Drama Ljubljana.