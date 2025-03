Poslanec Svobode zaklel vpričo vseh, nato je komaj zadrževal smeh (VIDEO)

Na torkovi seji odbora za zdravstvo so poslanci razpravljali o predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi jasno razmejil javno in zasebno zdravstvo. Med razpravo je besedo dobil tudi poslanec Gibanja Svoboda Aleksander Prosen Kralj, a se je nepričakovano soočil z nenavadno težavo – zagrabil ga je močan krč.

Nepričakovana bolečina mu je nehote iz ust izvabila kletvico, ki jo je ujel mikrofon. »A, jeb** ti ... Se opravičujem, krč me je v nogo prijel. Očitno predolgo sedimo, ampak v redu sem« se je hitro opravičil in ob tem v šali pripomnil, da se mu je to zgodilo ravno na odboru za zdravstvo.

Predsednica odbora Tamara Kozlovič (Gibanje Svoboda) je ob tem hudomušno dejala, da imajo na voljo zdravnike, če potrebuje pomoč.

Prosen Kralj ji je pojasnil, da je imel poškodovano koleno in operacijo križnih vezi, kar bi lahko prispevalo k neprijetnemu trenutku. »Očitno moja rehabilitacija še ni končana,« je dodal in se opravičeval, ob tem pa zaradi samega dogodka ni mogel zadrževati smeha: »Vem, da bi bilo bolje, da neham, in da se znamo zresniti v dveh sekundah,« je dejal in na koncu mu je tudi uspelo speljati govor do konca.

Poglejte si posnetek: