Poslanec spregovoril o ritkah: poglejte, kaj je na srce položil vsem moškim (VIDEO)

Nekdanji poslanec SDS, od lani pa nepovezani poslanec Dejan Kaloh, je na TikToku objavil sproščen video, ki pa podaja še kako pomembno sporočilo.

»Kot poslanec, ki je letos dopolnil 50 let, sem se tudi jaz vključil v program Svit, zaradi odgovornosti do lastnega zdravja,« je med drugim dejal Kaloh. Vsem moškim je na srce položil, naj storijo enako. »Da boste dolgo živi, za vaše družine, za vaše otroke,« je poudaril.

Njegovo sporočilo si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

»Prav je, da tudi poslanci DZ naredimo več za promocijo programa Svit in s tem razbijamo tabuje povezane z moškimi obolenji 'tam spodaj',« je poslanec še zapisal v sporočilu za javnost.