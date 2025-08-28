PROGRAM SVIT

Poslanec spregovoril o ritkah: poglejte, kaj je na srce položil vsem moškim (VIDEO)

Meni, da je prav, da poslanci razbijejo določene tabuje.
Fotografija: Dejan Kaloh. FOTO: Leon Vidic/Delo
Dejan Kaloh. FOTO: Leon Vidic/Delo

N. B.
28.08.2025 ob 15:25
N. B.
28.08.2025 ob 15:25

Nekdanji poslanec SDS, od lani pa nepovezani poslanec Dejan Kaloh, je na TikToku objavil sproščen video, ki pa podaja še kako pomembno sporočilo. 

»Kot poslanec, ki je letos dopolnil 50 let, sem se tudi jaz vključil v program Svit, zaradi odgovornosti do lastnega zdravja,« je med drugim dejal Kaloh. Vsem moškim je na srce položil, naj storijo enako. »Da boste dolgo živi, za vaše družine, za vaše otroke,« je poudaril.

Njegovo sporočilo si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

»Prav je, da tudi poslanci DZ naredimo več za promocijo programa Svit in s tem razbijamo tabuje povezane z moškimi obolenji 'tam spodaj',« je poslanec še zapisal v sporočilu za javnost.

Ministrstvo za zdravje RS je leta 2007 ustanovilo Program Svit, katerega naloga je zagotoviti kvaliteten presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki za prebivalce Republike Slovenije v ciljni starostni skupini.

