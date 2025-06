Poslanec NSi v devetih nebesih, pri 44 letih je postal očka

Poslanec Nove Slovenije (NSi) Aleksander Reberšek ima ogromen razlog za veselje. Postal je namreč očka. Z ženo Kristino sta se razveselila sinčka Andraža.

44-letni poslanec je na družbenih omrežjih že objavil prvo fotografijo malega korenjaka.

Reberšek je oktobra lani za portal iskreni.net povedal, da si z ženo prizadevata za otroke že štiri leta. »Tu obstajata dve skrajnosti. Ena je, da greš mimo žene in zanosi. Druga pa je, da se moraš kar precej potruditi, in midva sva očitno v tej drugi skupini. Vedno rečem, da se vse zgodi z razlogom. Zelo si želiva družino, če nama bo namenjeno, jo bova imela, če ne, pa naj se zgodi, kar nama je namenjeno,« je oktobra iskreno spregovoril in skoraj osem mesecev za tem se jima je rodil prvorojenec.

Reberškova žena je učiteljica na osnovni šoli.

Čestitkam ob veselem dogodku se pridružujemo tudi v našem uredništvu.