Poslanec Levice priznal: Postaja tečen in počasen

»Počasi se mu starost pozna, postaja tečen in počasen,« se je razpisal poslanec Levice. Ne, ni govoril o kakšnem poslanskem kolegi, ampak o svojem mucu.Tomek, kot je ime mačkonu, je star že 12 let, in kot je na (mačjo) starost običajno, ga pestijo številne zdravstvene težave. Kordiš je razkril, da je njegov kosmatinec ne le slep kot noč, ampak ga po novem »dajejo še neki paraziti, zato se občasno zaletava v stvari. Upam, da ampula čim prej prime.« Sočustvujoče s svojim zvestim spremljevalcem je še dodal: »Bogi naš mačji polh.«