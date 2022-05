Poslanec Levice moral zapustiti državni zbor, Šarec mu je povedal tole

Danes bodo v poslanske klopi sedli poslanci novega mandata. Večina (49) jih je novih, zato so odhajajoči poslanci morali pomahati v slovo stolčku, ki so ga greli štiri leta. Med njimi je tudi nekdanji poslanec Levice Boštjan Koražija, ki se iz Ljubljane vrača na rodni Ptuj. Ob slovesu se je oglasil na twitterju, kjer se je poslovil od svojih »tovarišev« in nakazal namero, da bi se še kdaj vrnil v poslanske klopi. »To je to, mogoče pa spet kdaj,« si je pustil odprta vrata.

Ob njegovi objavi se je v prijateljskem tonu oglasil predsednik LMŠ Marjan Šarec, ki mu svoji stranki na volitvah ni uspelo zagotoviti mesta v parlamentu, a mu je Golob vendarle namenil ministrski kabinet. Od poslanskega kolega se je poslovil z besedami, ki bi jih zagotovo rad slišal vsak odhajajoči poslanec. »Vse dobro na tvoji poti ti želim, bil si pravi človek na pravem mestu!« se mu je poklonil Šarec.

Čeprav je Koražija parlament zapustil, bo ostal aktiven v lokalni in državni politiki.

Pod komentarji se je oglasil tudi nekdo, s katerim sta skupaj potovala na vlaku do Ljubljane, in zapisal, da ga bodo pogrešali. Znano je, da se je poslanec štiri leta svojega mandata z vlakom vsak dan vozil v Ljubljano in nazaj na Ptuj.