OD KROMPIRJA DO KOSILNICE

Poslanec, ki ima veliko povedati o Romih, objavil tak posnetek: »Ne vem, zakaj si rinil v parlament« (VIDEO)

Aleksander Reberšek pokazal, kako aktivno preživlja parlamentarne počitnice.
Fotografija: Poslanec in njegova kosilnica. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Poslanec in njegova kosilnica. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

M. U.
14.08.2025 ob 16:25
M. U.
14.08.2025 ob 16:25

Čas branja: 1:39 min.

Poslanec Nove Slovenije (NSi) Aleksander Reberšek, ki ima pogosto veliko povedati o romski problematiki, očitno zelo aktivno preživlja dopust.

Tako je pred časom že požel veliko zanimanja, ko je na omrežju pokazal, kako pobira krompir, zdaj pa je razkril še eno kmečko opravilo, ki ga obvlada. Tako se je pohvalil, da je kosil s kosilnico BCS.

image_alt
Poslancu NSi grozil z metkom v čelo, predsednica to obsodila, a dodala: »Tega si noben odgovoren politik ...«

Ob tem objavljamo nekaj komentarjev bolj ali manj navdušenih poslančevih sledilcev: 

»Super ti gre, ne vem zakaj si rinil v parlament.«

»1. Ste kosili na svoji zemlji? 2.Trošarina za gorivo je plačana 3.Vam je malico pripravil kdo drug? 4.Ste pokošeno travo morda prodali? Odgovor pričakujem do jutri 6:00.«

»Je grebenska kosilnica, a ni BCS. Tista ima motor na petrolej...«

»Res te je škoda za nsi!! Big respect!«

»Uf Aleksander, veliko si upaš. Boljševiki se bodo strgali s ketne, sploh, če bodo upoštevali svojega vzornika Edvarda Kardelja, ko je nekoč rekel, da so kosilnice BCS brzostrelke v rokah razrednega sovražnika. Tako da si nekako oborožen.«

»A to je reklama za BCS? Daj poglej se klovn, saj še hodit ne znaš.«

Več iz te teme:

Aleksander Reberšek NSi kosilnica Romi poslanec

