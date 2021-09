Poslanec Branko Grims pokazal kosmatinca (FOTO)

Branko Grims s kosmatincem v roki. FOTO: Branko Grims

Poslanec SDSnam pogosto v državnem zboru pokaže svojo ostro stran, nežnejšo pa vidimo redkeje. Nam pa vpogled v zasebno življenje ponuja prek spletnih omrežjih. Tako je nedavno objavil fotografijo z ogromnim nasmeškom na ustih in z majhnim kosmatincem v rokah, ki se očitno počuti dovolj varno, da je zadremal.Lepi trenutki pa niso trajali dolgo. Komentatorji so hitro zadevo obrnili na politiko. Eden od njih je poslanca vprašal, ali ga je nabavil za varnostnika, da ga bo »branil pred komunajzarji«, on pa mu je šaljivo odvrnil, da je ravno obratno: »Jaz ga bom branil pred levičarji.«