Poslanca SD in NSi na hodniku DZ debatirala o 'privlačnih poslankah' in vse posnela (VIDEO)

Poslanec SD Jonas Žnidaršič se je očitno v državnem zboru lotil prav posebnega projekta. Napovedal je serijo kratkih pogovorov z »obrazi parlamenta«. Prvega je v kamero ujel poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja.

Žnidaršič je nekdanjega ministra najprej pozval, naj se na kratko predstavi. Cigler Kralj ni okleval z odgovorom: kot je povedal, je Janez iz Koroške, sicer že nekaj časa Gorenjec. Dodal je, da ga v političnem smislu najbolj zanimajo teme, kot so demografija, družina in trg dela, sicer pa da je ponosni mož in oče štirih otrok.

Katera mu je najbolj privlačna?

Poslanec SD je nato kolegu zastavil, kot sam pravi, nekoliko bolj »človeško vprašanje», in sicer: »Katera je najprivlačnejša poslanka v našem parlamentu?« »To pa jaz ne gledam. Vse kolegice so privlačne – vsaka na svoj način,« mu je odgovoril in poudaril, da ima sam pred očmi le svojo ženo. »Skratka, do zadnjega diha politik,« je pogovor v hudomušnem slogu zaključil

Žnidaršič.