Posebna poroka slovenske pevke: ona je nosila pištolo, on pa metlo

Vabila na poroko so bila nekaj posebnega. FOTO: Instagram

Disko poroka Hajdi in Urbana. FOTO: Instagram

Te dni, ko sta z možempraznovala sedmo obletnico poroke, je pevka in podjetnicana instagramu objavila utrinka z njunega velikega dne. Kot je razkrila, je bila poroka nekaj posebnega. Že vabila so bila takšna, saj sta nanje natisnila fotografije, na katerih ona v rokah drži pištolo, on pa metlo. »Reakcije so bile zanimive in zabavne, nasmejala sva veliko ljudi,« je povedala v videu.»Bila sem na veliko maratonskih porokah, ki trajajo ves dan. Zvečer, ko bi se morala zabava šele začeti, pa si že povsem izmučen,« je dejala Hajdi. Tako se je njuna poroka začela ob 18. uri, imela pa sta prav posebno tematsko zabavo.»Veliko sem razmišljala, kakšno tematiko si izbrati, kako zadovoljiti vse okuse, povabljeni so bili tako mlajši kot starejši. Odločila sva se za disko, ki ga imajo po navadi vsi radi.« V tem slogu je bila poročna torta, od svatov pa sta želela, da se tako tudi oblečejo. »Veliko se jih je tega držalo, je pa bilo smešno, ko so se v teh opravah zbirali v cerkvi.«Zabava z didžejem je kajpak uspela, vsak gost pa je na koncu tudi dobil darilo z zgoščenko disko hitov.