Posebna obletnica Denisa Avdića

Ekipa je znana tudi po dobrodelnem maratonu, s katerim pomagajo družinam v stiski.

Najbolj poslušani jutranji program v Sloveniji, Denis Avdić Show 1, je 3. januarja praznoval deseti rojstni dan.je na Radiu 1 začel delati leta 2007 kot vikend voditelj. Dve leti pozneje je šel v popoldanski program in leta 2011 prevzel jutranji program. Sprva je delal sam, pozneje sta se mu pridružila šein, ki sta najprej delala kot prometna informatorja.Kot zadnja se je ekipi septembra 2018 pridružila, ki je pred tem delala kot producentka programa in je tako nadomestila Jano Morelj, ki je odšla na porodniški dopust. Ko se je Jana leta 2019 vrnila, so se odločili, da jutranjo ekipo povečajo, in Slovenija je spoznala štiri prijatelje za dobro jutro. V desetih letih so se v Denis Avdić Showu rodili kar trije otroci. Denis imain, Jana paEkipa, ki šteje več kot 15 ljudi, je v desetletju postavila kar več mejnikov. Jutranji program so oddajali celo s Triglava, iz New Yorka, Turčije, Južne Afrike in iz dnevne sobe pri poslušalcih. Ob mednarodnem dnevu slepih so oddajali v popolni temi, oddajali so s strehe, bili pa so prisotni na vseh večjih in pomembnih športnih dogodkih in s pomočjo avtobusa Radia 1 oddajali iz vseh večjih slovenskih mest.»Nikoli si nisem želel delati v jutranjem programu, ker sem mislil, da sem še premlad za to. Moje mnenje je bilo, da si lahko številka ena največ pet let. Zato me je bilo strah, da sem za to še premlad in da me bodo šefi prehitro zamenjali. Zdaj vem, da bi to rad počel še naslednjih 10 let,« je ob posebni obletnici dejal Denis.