Posebna čast za Tino Maze, blestela je tedaj in zdaj

Številna priznanja in častitljive nagrade je za svoje športne dosežke v času kariere že prejela najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov. Njena kariera je posebej vtisnjena v knjigi, ki jo je napisal letos umrli novinar Dela, zdaj pa je dobila tudi svojo razstavo.Posnetke, ki jih je zlasti za promocijo njene kolekcije nakita Lencia, v sodelovanju z Zlatarno Celje, ustvaril fotografbodo namreč od sobote, 19. junija, dalje na ogled v Galeriji Velenje. »Razstava je pregled nekajletnega ustvarjanja oglaševalskih posnetkov velenjskega fotografa Petra Marinška z našo najboljšo smučarko vseh časov Tino Maze, ki se je v tej akciji izvrstno izkazala kot model,« so zapisali v vabilu in dodali, da so posnete fotografije delno studijsko delo, precej pa jih je tudi iz narave in z drugih lokacij.Fotografije si je v živo ogledala tudi Mazejeva in tako kot na fotografijah blestela v elegantni opravi. Sledilce je povabila k ogledu razstave, ki bo odprta do 17. julija.