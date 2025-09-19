Portoroške Zarje pripravljajo glasbeno doživetje z dobrodelno noto

Članice Lions kluba Portorož Zarja so že desetletje aktivne in pomagajo pomoči potrebnim. Tokrat bo prvič, da bodo moči združile z Zvezo Lions klubov Slovenije in priredile dobrodelni koncert z naslovom V modrem. Nel blu. U plavom. Im blau., ki bo to soboto ob 18. uri v Avditoriju Portorož.

Večer bo odprla državna prvakinja v stepu Lara Grbec, zapel bo otroški zbor OŠ Vojske Šmuc, podružnice Korte, vrhunec pa bo nastop Klavirskega kvarteta Phoenix, ki ga sestavljajo priznane pianistke Beatrice Zonta, Tatjana Jercog, Claudia Sedmach in Tamara Ražem Locatelli. Prvič v zgodovini lionizma v Sloveniji bodo članice Zarja združile moči z Lions distrikti iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije, zbrana sredstva pa bodo namenili Zavodu Modri december za opremo posebne mladinske sobe, v kateri bodo izvajali aktivnosti za otroke z Aspergerjevim sindromom in jim ponujali podporo pri njihovem razvoju, saj ima ambient pri osebah z avtizmom pomembno vlogo.

»Zato si želimo, da Portorož to soboto zažari v modrem kot simbol upanja, povezanosti in dobrote,« pravi Sanja Cvajdik, ena od članic.