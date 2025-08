Poroka na prvi pogled: kar tretjina jih v šov vstopa zaradi želje po prepoznavnosti (FOTO)

V letošnji sezoni Poroke na prvi pogled so povsem osvežili ekipo strokovnjakov. Letošnjo ekipo strokovnjakov sestavljajo Saša Einsiedler, Zlatko Bojanović ter Edin Duraković. Slednji je socialni delavec in doktorski študent relacijske družinske terapije. V oddajo vstopa z močno strokovno podlago, iskreno radovednostjo in osebnim poslanstvom. Želi pomagati ljudem pri premagovanju izzivov v partnerskih odnosih.

Sam sebe opisuje kot radovednega, igrivega in povezanega z naravo. »Uživam v družbi, a tudi v samoti. Rad meditiram, se ukvarjam z jogo in rekreativno gibam. Sem pa tudi oče treh otrok in družinski človek,« pove Edin, ki s partnerko živi v izvenzakonski skupnosti.

Nova sezona prinaša raznolik spekter osebnosti in motivacij. Po Edinovi oceni se tretjina udeležencev resnično nadeja ljubezni, tretjina išče izziv in odprtost, zadnja pa v šov vstopa zaradi želje po prepoznavnosti. Vse to bo oblikovalo dinamično sezono, v kateri se bodo prepletale iskrene čustvene poti in televizijska realnost. »Prav gotovo se nam obeta zanimiva sezona. Polna bo nepredvidljivih situacij in iskanja rešitev. Upam, da bo udeležencem kaj dragocenega ostalo za življenje,« se nadeja Edin.