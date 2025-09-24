Andreja ob tem prizoru oblile solze: »Takoj sem se spomnil na mamo. Streslo me je« (FOTO)

Ko sta se kandidata šova Poroka na prvi pogled Renata in Andrej vselila v skupno stanovanje, je bil trenutek sprva vesel. Oba sta bila navdušena, da je stanovanje večsobno, saj par spi ločeno. Smeh, objemi in celo šala ob pogledu na manjšo sobo so obetali sproščen trenutek.

A veselje se je v hipu spremenilo v bolečino. Andrej je izbral sobo, kjer bo spal, a ko je zagledal bolniško posteljo, so ga povsem preplavila čustva: »Ko sem vstopil, me je takoj pretresel pogled na bolniško posteljo. Takoj sem se spomnil na mamo. Streslo me je,« je priznal.

Spomini, ki bolijo

Andrej je v pogovoru razkril, da to ni bila samo postelja, bila je sprožilec za njegov najtežji življenjski spomin. Osem let je namreč skrbel za mamo, ki je po kapi obležala. Zaradi tega je pustil službo in na stranski tir postavil svoje življenje.

»Jaz nisem videl le postelje. Ko sem videl posteljo, sem takoj vedel, da je električna in na njej videl mamo. Sliko. Njo. Vsak pogreša mamo ali pa starše,« je povedal, vidno ganjen, in dodal: »Vem, da je bil v njej bolnik, za katerega se je skrbelo, pa me je morda zato bolj streslo.«

Bolniška postelja ga je spravila v solze. FOTO: Zajem Zaslona Planet Tv

Renata je za njegovo stisko pokazala veliko razumevanja in mu odstopila večjo posteljo. A tudi zanjo je bil trenutek boleč: »Občutek sem imela, kot da sem jaz kriva, ker se je on malo pohecal, potem pa sem še jaz rekla, da si bo lahko dvignil posteljo, če bo prenizka. Potem pa se je sesul.«

Ljubezen na preizkušnji

Njuna zgodba že vse od medenih tednov buri duhove. Ko sta se prvič srečala pred oltarjem, so mnogi upali, da bosta eden najbolj ujemajočih se parov sezone. Toda že na oddihu v gorah so se pokazale prve razpoke. Renata je Andreju očitala kilograme, on pa ji ni ostal dolžan.

Kljub trenjem gledalci še vedno upajo, da jima bo uspelo. Andrej je v zadnjem času videti bolje kot kdajkoli prej, kar je mnoge presenetilo: morda je prav Renata tista, ki ga žene naprej.

Zaenkrat pa je jasno, da skupno življenje prinaša tako smeh kot solze, in morda bo prav spopadanje z bolečimi spomini tisto, kar bo njun odnos postavilo na trdnejše temelje.

