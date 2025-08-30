Poroka Roberta Goloba in Tine Gaber: ta pravila bi morala spoštovati, jih tudi bosta?

Vila Tartini v Strunjanu bo kmalu prizorišče ene najbolj odmevnih porok leta – poroke predsednika vlade Roberta Goloba in njegove zaročenke Tine Gaber. Vila nahaja v občutljivem okolju Krajinskega parka Strunjan, kjer so krajani in okoljevarstveniki že večkrat opozorili na neprimerno vedenje ob preteklih slavjih.

Vila Tartini je priljubljena lokacija za poroke in elitne zabave. A junija letos so domačini opozorili na neprimeren 15-minutni ognjemet, ki je odjeknil nad zaščitenim območjem. Takšne prakse so v nasprotju z varstvenim režimom in dogovori, ki jih je Javnemu zavodu Brdo, upravljavcu vile, dal direktor Krajinskega parka Strunjan Marko Starman, je takrat poročala regionalnaobala. Kot je pojasnil, so že od leta 2022 opozarjali, da so ognjemeti v tem prostoru nesprejemljivi, a kljub zagotovilom, da se to ne bo več ponovilo, so se od takrat zgodili večkrat.

Krajevna skupnost Strunjan je bila, kot pravi njena predsednica mag. Brina Knez, prepričana, da bo s prakso ognjemetov konec. Zato so bili krajani ob junijskem dogodku še posebej presenečeni, je tokrat dejala za Slovenske novice. Poudarila je, da lokalna skupnost pri izdaji dovoljenj nima vloge soglasodajalca, čeprav ravno prebivalci nosijo največ posledic zaradi hrupa in prekoračitev. Ob zadnjem junijsem ognjemetu so zato vložili prijavo na inšpektorat ministrstva za notranje zadeve.

Ognjemeti v zavarovanem območju?

Čeprav ognjemeti v samem Krajinskem parku Strunjan niso izrecno prepovedani, tako Knez, pa je vila umeščena tik ob naravni rezervat, kjer je »zaradi varstvenih režimov prepovedano povzročati hrup, eksplozije in vibracije«. To pomeni, da bi morali organizatorji porok in drugih dogodkov upoštevati strožje varstvene režime ter dobre prakse sobivanja z okoljem.

»Dejstvo, da nekaj ni izrecno prepovedano, še ne pomeni, da je to skladno z dobrimi praksami in spoštovanjem okolja,« poudarja Knez in dodaja, da v krajevni skupnosti Strunjan ocenjujejo sicer, da ognjemet na območju Vile Tartini »ni dovoljen, saj se ta nahaja v neposredni bližini zdravilišča Talaso Strunjan (1. alineja drugega odstavka 4. člena)«.

JGZ Brdo:

Upravljavci Vile Tartini, Javni zavod Brdo, so v preteklosti že javno poudarili, da ognjemetov v prihodnje ne bodo več dopuščali, a je junija ognjemet trajal kar 15 minut. Za Slovenske novice so zdaj še enkrat jasno zapisali: »Na posestvu Vile Tartini ognjemeti niso dovoljeni.«

Glede morebitnih dodatnih omejitev pa pravijo, »da glede na to, da se Vila Tartini nahaja v naravnem parku, za to območje velja omejitev hrupnosti.«