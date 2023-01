Poroka bo! Ta znana Slovenka je rekla ja

Zimski dnevi so kot nalašč za nekoliko več romantike. Če vam ob tem na prstanec nataknejo še prstan, pa toliko bolje. Prav to se je zgodilo Indiri Ekić, ki jo je javnost pred časom spoznala v šovu The Biggest Loser, v katerem je pridno topila kilograme. S trdno voljo jih je stopila še več, na poti svoje preobrazbe pa je spoznala Matica Kolenca. Iskrice so preskočile, zdaj pa je očitno napočil čas za naslednji veliki korak v njunem življenju: na prstanec ji je nataknil zaročni prstan. Kdaj bo poroka, še nista razkrila.