Poroka bo: slovenski glasbenik takole zaprosil svojo drago (VIDEO)

Dvojec BQL je izdal novo pesem in videospot z naslovom Budala, v katerem je mlajši član duarazkril veliko novico - prihodnje leto bo dahnil usodni da. Svojo izbranko(22), sicer njegovo vizažistko, je zaprosil tza roko, posnetek svoje zaroke pa delil ob koncu videospota.Kako ganljiva je bila zaroka, poglejte v videospotu.»V videospotu sem jaz tista 'budala', torej nekdo, ki je zaradi predolgega čakanja zapravil svojo priložnost. V resnici pa je ravno obratno. Septembra sem se odločil za velik korak in zaprosil svojo izbranko Izo. Odločil sem se za klasičen, 'old fashion', pristop. Na kolenih sem jo vprašal, ali bi se poročila z mano in rekla je 'da'. Glede na tematiko videospota, sem se odločil, da delim z najinimi oboževalci tudi video, kako sem jo zaprosil. Seveda sem ga posnel na skrivaj (smeh). Če kam, potem definitivno paše k zaključku najinega novega videospota. Poroka bo avgusta!,« je povedal simpatični pevec.V videospotu nastopajo mnoga znana imena:in mnogi drugi, ki so igrali svate.Kaj pa o pesmi in veliki Anejevi novici pravi njegov brat Rok? »Pesem in video smo posneli že dolgo časa nazaj in prav toplo je pri srcu gledati trenutke druženja in zabave. Verjameva, da bo enkrat spet tako. Vsi glasbeniki živimo in dihamo za to! Vesela sva, da na prvi decembrski dan lahko poslušalcem predstaviva nekaj pozitivnega, veselega, drugačnega. Ljubezensko zgodbo, ki bi jo najlažje opisal s pregovorom: priložnost zamujena, ne vrne se nobena,« je povedal presečni Rok.