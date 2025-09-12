Poročila se je še Golobova poslanka, nevesta je nosila prekrasno obleko (FOTO)

V stranki Svoboda je v zadnjih tednih očitno vse v znamenju ljubezni in porok. Potem ko se je poročil predsednik stranke in premier Robert Golob, smo opazili, da je pred njim pred oltar stopila še mlada poslanka Svobode Lucija Tacer. Na družbenih omrežjih je z javnostjo delila veselo novico in zapisala: »Poročila sva se! Hvala vsem najbližjim za podporo«.

28-letna poslanka, ki je svoj mandat nastopila prvič v tem sklicu državnega zbora, je prevzela tudi možev priimek in zdaj nosi ime Lucija Tacer Perlin. Skupaj sta se odločila, da bosta nosila isti priimek, ki ju bo spremljal na skupni poti.

Poroka v belem

Lucija je na poročni dan nosila čudovito dolgo belo čipkasto obleko z dolgimi rokavi in elegantnim tančico, v rokah pa je držala šopek belih cvetov. Na fotografiji, ki jo je objavila na Facebooku, se z možem nasmejana gledata v oči in poljubljata.

Kdo je soprog Connor Perlin?

Connor Tacer Perlin je študent četrtega letnika medicine na George Washington University, ki je bil izbran za prejemnika prestižne Fulbrightove štipendije za raziskovalno delo v Sloveniji v študijskem letu 2025/26. Njegovo raziskovanje, ki ga bo izvajal v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, bo osredotočeno na delovanje zdravstvenih domov in programe za obvladovanje kroničnih bolezni.

Perlin želi z raziskavo prispevati k izboljšanju dostopa do zdravstvenih storitev v Sloveniji in preučiti modele, ki bi jih lahko uporabili tudi v ZDA.