Poročila se je Savina Atai: zunaj prva fotografija ženina in neveste!

Savina Atai in njen izbranec Garrett Maxwell sta v zakonske vode zaplula leta 2020 na Novi Zelandiji. Tedaj je ona svojim sledilcem in prijateljem zaupala, da sta imela z izbrancem drugačne načrte.

Aprila 2020 sta se hotela poročiti v New Yorku, kjer sta imela že vse rezervirano. Poročil bi ju Baba Femi, vendar se je svet ustavil.

Na koncu jima je uspelo po drugačnem planu: pred zaprtjem družbe sta imela zadnjo poroko na Novi Zelandiji. A v njiju je vedno tlela želja, da bi se poročila tudi v Savinini rodni deželi.

"Z Garrettom sva se vedno želela poročiti tudi v Sloveniji. In želela sva, da naju poroči Baba Femi, svečenik IFE iz US (IFA uporablja sile narave in sodeluje z njimi)," je v pojasnilu nekaj dni pred slovensko poroko zapisala na svojem Facebooku, tedaj je še zaupala, da je svečenik, ki bo izpeljal obred, že v Sloveniji.