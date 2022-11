Poraženka Eme slavila na Popevki

»Še kar sem pod vtisi večera, ko ste me s svojimi telefonskimi glasovi izbrali za veliko zmagovalko Popevke 2022. Presrečna in hvaležna sem za vso podporo in ljubezen!« 29-letna pevka Mia Guček še kar ne dojema, da je letos njena skladba Nove slike tista, ki si je prislužila naziv najboljše slovenske popevke. Med desetimi je občinstvo s telefonskim glasovanjem za najboljšo izbralo skladbo Nove slike, medtem ko je strokovna žirija podelila še pet nagrad.

Zmagovalka. FOTO: MEDIASPEED.net

Velika nagrada za najboljšo skladbo v celoti je šla skupini Gedore, za najboljše besedilo jo je prejela Amaya, za najboljšo interpretacijo so bile nagrajene Dinamitke, nagrado za najboljšo priredbo sta prejela Jani Hace in Boštjan Grabnar za skladbo Frajer v izvedbi Dinamitk, za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca pa Veronika Strnad. Letos mineva 60 let, odkar je na prvi Slovenski popevki na Bledu zmagala skladba Mandolina avtorjev Vladimirja Stjasnyja in Leva Svetka v izvedbi Beti Jurkovič v alternaciji s Stanetom Mancinijem, zato nagrada mladi pevki Mii še toliko bolj pomeni.

Že dolgo je prisotna na glasbeni sceni, letos se je udeležila tudi Eme, na kateri pa žal kljub prepričanju številnih oboževalcev, da bo s pesmijo Independiente prišla daleč, ni uvrstila v finale. Nad tem so bili ogorčeni tudi oboževalci iz tujine, med drugim so na spletu padli očitki, da bi bila morda ona tista, ki bi Sloveniji končno prinesla dobro uvrstitev na evrovizijskem odru. Glasbenica je odkrito priznala, da je pričakovala finale in da je bila po izpadu razočarana, a da so jo potolažile besede tistih, ki jo spremljajo in podpirajo na njeni glasbeni poti. Komentatorji so po izboru vročekrvno potegnili za glasbenico, ki se je po nekaj letih bivanja in dela v tujini in celo v udejstvovanju v šovu Nemčija išče zvezdo vrnila domov. In končno zmagala.