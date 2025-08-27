DRUŽINA

Poptevejevka postala mamica: »Presrečna sem, da sem končno spoznala najino deklico«

Špela Jereb je s partnerjem Klemnom 26. avgusta na svet pozdravila svojo prvo hčerko.
Fotografija: Špela Jereb in Klemen Furlan. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
Odpri galerijo
Špela Jereb in Klemen Furlan. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

N. Č.
27.08.2025 ob 11:48
27.08.2025 ob 11:48
N. Č.
27.08.2025 ob 11:48
27.08.2025 ob 11:48

Poslušajte

Čas branja: 1:19 min.

Voditeljica vremena na Pop tv Špela Jereb je prvič postala mamica. Kot poroča portal 24ur.com, se je 26. avgusta skupaj s partnerjem Klemnom razveselila rojstva deklice. Malčica se je rodila ob 13.26, ob rojstvu je merila 50 centimetrov in tehtala 2860 gramov.

»Imela sem zelo lepo porodno izkušnjo, vse je teklo tako, kot mora. Presrečna sem, da sem končno spoznala najino dojenčico in priznam, sploh se je ne morem nagledati,« je za 24ur.com povedala Jerebova.

Dodala je, da se skupaj z novorojenčico in partnerjem že navajajo na prve skupne trenutke kot družinica.

Presrečen je tudi novopečeni očka Klemen, ki je bil prisoten pri porodu. »Tega poroda ne bi zamudil za nič na svetu. Videti moč ženske v takšnem trenutku je nekaj neprecenljivega. Vesel sem, da sem bil lahko vsak trenutek ob njej,« je dejal in se ob tem zahvalil osebju porodnišnice v Postojni za nepozabno izkušnjo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Špela Jereb rojstvo otroka porod Klemen Furlan

Priporočamo

Velika iskalna akcija se je končala tragično, pogrešanega našli mrtvega
Tragičen 22. avgust: policista Damijana v glavo ustrelil med kontrolo prometa (FOTO)
Dolenjce prestrašilo streljanje iz kalašnikovke: Po 30 strelov se sliši v enem rafalu! (VIDEO)
Kam gre ta svet?! 16-letnik storil samomor, pri tem mu je pomagal ChatGPT

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Komentarji:

Priporočamo

Velika iskalna akcija se je končala tragično, pogrešanega našli mrtvega
Tragičen 22. avgust: policista Damijana v glavo ustrelil med kontrolo prometa (FOTO)
Dolenjce prestrašilo streljanje iz kalašnikovke: Po 30 strelov se sliši v enem rafalu! (VIDEO)
Kam gre ta svet?! 16-letnik storil samomor, pri tem mu je pomagal ChatGPT

Izbrano za vas

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.