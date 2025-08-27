Poptevejevka postala mamica: »Presrečna sem, da sem končno spoznala najino deklico«

Voditeljica vremena na Pop tv Špela Jereb je prvič postala mamica. Kot poroča portal 24ur.com, se je 26. avgusta skupaj s partnerjem Klemnom razveselila rojstva deklice. Malčica se je rodila ob 13.26, ob rojstvu je merila 50 centimetrov in tehtala 2860 gramov.

»Imela sem zelo lepo porodno izkušnjo, vse je teklo tako, kot mora. Presrečna sem, da sem končno spoznala najino dojenčico in priznam, sploh se je ne morem nagledati,« je za 24ur.com povedala Jerebova.

Dodala je, da se skupaj z novorojenčico in partnerjem že navajajo na prve skupne trenutke kot družinica.

Presrečen je tudi novopečeni očka Klemen, ki je bil prisoten pri porodu. »Tega poroda ne bi zamudil za nič na svetu. Videti moč ženske v takšnem trenutku je nekaj neprecenljivega. Vesel sem, da sem bil lahko vsak trenutek ob njej,« je dejal in se ob tem zahvalil osebju porodnišnice v Postojni za nepozabno izkušnjo.