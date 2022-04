POP TV zapušča ta znana novinarka: razkrila tudi, kam odhaja! (FOTO)

Novinarka POP TV-ja, Katarina Matejčič je naznanila svoje slovo in še zadnjič prispevala svoj del v informativno oddajo 24ur, kjer je dolga leta pokrivala področje gospodarstva in notranje politike. Matejčičeva je svoje slovo delila na Instagram profilu, kjer je v pisarni informativnega programa odprla šampanjec in s sodelavci nazdravila na uspešno delo.

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

Razkrila je tudi, kam jo bo poklicna pot vodila naprej. »1. april zame ni dan za šale, temveč za nove začetke. In tako je tudi letos: od danes sem del čudovite mednarodne ekipe Bloomberg Adrie, kjer prevzemam mesto TV voditeljice in glavne producentke za Slovenijo. Kar pomeni, da se bomo gledali tudi v prihodnje, samo na drugem programu!«