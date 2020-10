Pop TV odgovarja, zakaj jih nimajo

Pred dnevi je gledalka med oddajo Dobro jutro okarala voditeljico Ano Tavčar, češ da naj si iz spoštovanja do gledalcev nadane masko. Voditeljica je pojasnila, zakaj maske v studiu ne nosi, našo bralkopa je zmotilo oz. je opazila, da tudi na Pop Tv voditelji, kadar imajo v studiu goste ne nosijo maske.Tavčarjeva je gledalki pojasnila, da imajo v studiu oddaje pleksisteklo med gosti in voditelji, poleg tega je med njimi velika razdalja, gostje pa nosijo maske. Maske nosijo tudi vsi ostali v studiu: »Tako da spoštovanje na naši strani je, ostaja in smo skupaj v tem boju proti virusu, tako da brez skrbi.«Preberite tudi:Pleksisteklo imajo tudi npr. v oddaji Odmevi, kjer imajo pogosto goste, zato se Maša čudi, da takšnega ukrepa niso sprejeli tudi v oddaji 24ur zvečer, kjer imajo prav tako vsak večer v studiu goste, pa voditelj ne nosi maske. »V naših informativnih oddajah je varnost že od vsega začetka na prvem mestu tako za naše voditelje, novinarske ekipe, predvsem pa za naše goste. Med voditeljem in gosti že ves čas ohranjamo ustrezno varnostno razdaljo, pri čemer tudi gosti nosijo zaščitne maske,« so nam odgovorili na Pop TV na vprašanje, zakaj je voditelj brez maske in zakaj med njim in gosti ni pleksistekla.