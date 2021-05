Pop TV o tem, koliko žensk si je želelo sanjskega Gregorja

Zlatih časov resničnostnih šovov še ni konec. Po pogovoru ziz OK Consultinga so tudi na Pop TV razkrili nekaj podrobnosti o izboru tekmovalk za resničnostni šov Sanjski moški, ki je v zadnjih tednih v soboto in nedeljo zvečer na kavče priklenil številne Slovenke in Slovence.Več preberite TUKAJ