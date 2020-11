Komentatorka Pop TV v hotelu odvrgla oblačila in razgrela splet (FOTO)

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

Letošnjo sezono šova Ljubezen po domače so ustvarjalci popestrili z novo komentatorsko oddajo, katere del je tudi nekdanja tekmovalka. Spomnimo se je iz druge sezone šova, ko sta se sborili za srce kmeta. V času šova nista bili ravno v najboljših odnosih, zdaj pa ju lahko spremljamo kot zaveznici na kavču.Doroteja pa svoje ženske čare rada pokaže tudi na družabnih omrežjih in njeni sledilci zagotovo ne ostanejo hladni. Pred kratkim se je fotografirala v znanem ljubljanskem hotelu in odvrgla odvečna oblačila. Pripisala je globoko misel: »Človek ustavi za hip to telo usmeri pogled svoj v nebo prisluhni začuti vse to.«