Pop TV predstavil kmetici, ki vam bosta vzeli sapo: Bi rekli, da molzeta? (FOTO)

Obeta se nova sezona šova Ljubezen po domače. Veliko pozornosti sta tako zbudili dve dekleti, ki živita na Muti na Koroškem. To sta 34-letna teta in njena 24-letna nečakinja, ki iščeta vsaka svojo ljubezen. Mihaela Krajnc kmetica z modrimi lasmi in rdečimi dolgimi nohti, ki vsak dan molze krave, in njena teta Meta Krajnc, ki obožuje tetovaže in je zelo povezana s svojo nečakinjo.



Teta in nečakinja skupaj delata, se zabavata in si ne predstavljata življenja druga brez druge. Imata tudi podoben okus, kar se tiče potencialnih izbrancev, tudi njihove starosti, saj so Mihaeli všeč starejši moški. V predstavitveni oddaji so gledalci spoznali novih osem junakov podeželja. Poleg kmetic s Koroškega na pisma čaka še šesterica moških.