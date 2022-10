Popovega zvezdnika obtožila nezvestobe: to je njegova reakcija

Luko Bračuna smo spoznali v komentatorskem šovu na Pop TV, kjer je na zelo romantičen način zasnubil Marušo. S slavo pa so seveda prišle tudi negativne plati. Luka in Marušo lahko spremljamo tudi v novi sezoni komentatorske oddaje Vrtnice in vino, kjer komentirata dogajanje v oddaji Sanjski moški.

Očitno je parček šel v nos neki spletni uporabnici, ki v komentarju namiguje, da naj bi moški del para pogosto obiskoval eno izmed sosed. Luka se je na to objavo odzval s humorjem in pozval sosedo, ki naj bi jo obiskoval, naj se mu javi.