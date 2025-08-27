EP V KOŠARKI

Poglejte, kako ponosni Dončić žari v reprezentančnem dresu (FOTO)

Slovenija se bo jutri pomerila z reprezentanco Poljske.
Fotografija: Naše fante čaka nekaj težkih tekem. FOTO: Voranc Vogel
Naše fante čaka nekaj težkih tekem. FOTO: Voranc Vogel

27.08.2025 ob 20:29
27.08.2025 ob 20:29

Slovenija, ki se na pripravljalnih tekmah pred začetkom evropskega prvenstva v košarki ni najbolje odrezala, se bo jutri zvečer pomerila z reprezentanco Poljske. V soboto nas nato čaka še bolj zahteven nasprotnik Francija. Čeprav so mnogi po videnem na prijateljskih tekmah, ko je naša zbrana vrsta uspela premagati le ekipo Velike Britanije, ki nikoli ni veljala za favorita, skeptični, da bo Slovenija letos daleč prišla, pa to ne ustavi pozitivne energije, ki vlada med našimi športniki.

Prvi teden tekmovanja

V četrtek se bomo ob 20.30 pomerili s Poljsko, v soboto ob 17.00 s Francijo, v nedeljo ob 14.00 z Belgijo, naslednji torek ob 17.00 z Islandijo, naslednji četrtek ob 17.00 z Izraelom.

Da bo ponovno nastopil za domovino, je še posebej ponosen eden naših najboljših športnikov vseh časov Luka Dončić, ki je na družabnem omrežju več kot ponosno objavil svoje uradne portrete v reprezentančnem dresu. Tudi tokrat ga bosta krasili dve sedmici, Dončićeva objava pa je v le nekaj minutah prijela na tisoče všečkov njegovih zvestih oboževalcev, ki jih ne manjka ne pri nas, regiji in Evropi, kot na drugi strani Atlantika in drugod po svetu.

