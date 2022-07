Ponosna mami in oči: Tanja in Đuro v solzah (FOTO)

Stari rek pravi, da jabolko ne pade daleč od drevesa, in to kot pribito drži v družini režiserja, igralca in glasbenika Branka Đurića - Đura in njegove žene, prav tako vrhunske igralke Tanje Ribič. Prekaljena igralca, ki imata za sabo zavidljivo igralsko kariero, namreč te dni ne moreta skriti ponosa.

Čeprav njuna starejša hči Zala že nekaj let hodi po njunih stopinjah in se ukvarja z glasbo ter igralstvom, za katero sta jo navdušila prav mama in oče, pa je minuli konec tedna doživela svetovno premiero v Pulju, ki sta se je udeležila tudi ponosna oče in mama.

»Udeležila sva se odprtja puljskega filmskega festivala in si ogledala otvoritveni film Šesti avtobus, v katerem glavno žensko vlogo igra najina hči,« ponosa ni mogla skriti Tanja, ki je priznala, da je ob enem izmed prizorov, v katerem Zala joče, jokala tudi sama. Tanja in Đuro sta na svojo prvorojenko še toliko bolj ponosna, ker je pri 26 letih odigrala svojo prvo veliko in glavno filmsko vlogo, kar zanjo pomeni pomemben korak v igralski karieri.

»Presrečna sem, da sta moji umetnost in ljubezen, čeprav ju jaz v tem primeru enačim, del tega prekrasnega mozaika. Bi se pa ob tej priložnosti zahvalila režiserju Eduardu Galiću za zaupanje. To je bila moja prva glavna vloga,« sreče ne more skriti Zala, še vedno pod vtisi čudovitega festivala, ki ga ne bo pozabila do konca svojih dni.

Otvoritveni film Pula Film festivala 2022 Šesti avtobus je tako v Pulju doživel svetovno premiero, sledi pa zgodbi o mladi Američanki Olivii (igra jo Zala), ki poskuša najti osebo iz svoje preteklosti, iz časa bitke za Vukovar. Josip (igra ga Marko Petrić) ji pri tem pomaga, a se mora hkrati tudi sam soočiti s težko preteklostjo.