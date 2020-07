Ponosna in zaljubljena Rosvita Pesek: to je doletelo njenega partnerja

Pomembno raziskovalno delo

Avstrijski predsednikje zgodovinarja in profesorja za sodobno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani partnerjaodlikoval z velikim častnim znakom za zasluge za Republiko Avstrijo. Priznanje je Ferencu v četrtek v Ljubljani izročila avstrijska veleposlanica v SlovenijiFerenc je priznanje prejel za izreden prispevek in obširno raziskovalno dejavnost na področju zgodovine ter kulture Kočevarjev in na področju prikritih grobišč kot posledice povojnih pobojev, so sporočili z avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani.Veleposlanicaje v svojem nagovoru poudarila, da za Ferenca pri njegovem delu štejejo dejstva, ne čustva ali osebna prepričanja in nazori. Dodala je, da je lahko Slovenija ponosna na znanstvenika, kot je Ferenc, čigar dosežki so bili opaženi tudi v Avstriji. Tako mu Avstrija »izreka zahvalo za njegovo nadvse pomembno raziskovalno delo in dolgoleten angažma na področjih, pomembnih tudi za Avstrijo«.Ferenc je s svojimi znanstveno podkrepljenimi predavanji, publikacijami in razstavami odločilno prispeval k razumevanju zgodovine in usode Kočevarjev na Slovenskem. Zato ugotovitve njegovega dolgoletnega raziskovalnega dela današnji generaciji Kočevarjev v Sloveniji, Avstriji in drugod po svetu omogočajo obširen vpogled v zgodovino svojih predhodnikov.Rosvita Pesek je na facebooku priznala, da je na svojega odlikovanca ponosna. Pripela pa je tudi ‘zaljubljeni‘ čustvenček.