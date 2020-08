Ponosna Darja poljubila priigrani pokal

Darja in Alen z zlato medaljo, ki so jo prejeli vsi, ki so bili zaslužni za ekipni uspeh celjskih nogometašev. FOTO: Osebni Arhiv

»Najin prvak. Njegovo srce bije za najino, zame in za nogomet. Vsak dan je preplet smeha, dela, objemov, ljubezni, podpore in nogometa. Da je njegovo delo podkovano z znanjem, pričajo diplome, da je njegovo delo preplet ljubezni in predanosti nogometu, pričajo proste ure in ure, ki jih po vsem usvojenem znanju na fakultetah preživi za strokovno literaturo, za analizami in premišljuje, kaj narediti in kako, da bodo stvari še boljše. Ker so tudi vsi drugi v ekipi Nogometnega kluba (NK) Celje predani delu in ekipi, si najbolj na svetu želim, da ob zagotovljenem odličnem drugem mestu pride letos naslov prvakov v naše Celje. Dajmo, fantje, dajmo, ekipa, spremenite zgodovino!« Tako jezapisala na svoj in facebook profil svojega moža, ki je kondicijski trener NK Celje, dan pred zgodovinsko tekmo, na kateri so Celjani dosegli veliko zmago in prvič postali državni prvaki. In kar je najlepše, zmaga je prišla ob pravem času, saj slavijo tudi stoletnico kluba. Darja je seveda celotno tekmo skrbno spremljala s tribune, na koncu pa delila veselje in tudi ponos s celotno ekipo. In širni javnosti pokazala, kako ponosna je na svojega moža, ki je s svojim znanjem nedvomno prispeval levji delež k uspehu celjskih nogometašev. Zato ne čudi, da je tudi njej pripadla ta čast, da se je na koncu lahko dotaknila velikega zlatega pokala in ga skupaj s svojim Alenom tudi poljubila.