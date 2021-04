Pomlad mu je prinesla nečakinjo

V mojem naročju nikoli ne joče, ampak se mi smeji.

Začetek pomladi je letos za glasbenika, ki ga je širša slovenska javnost kotspoznala v šovu X Factor leta 2012, nekaj resnično posebnega. Pevec je namreč v prvo postal stric, saj je njegov brat postal očka dekliciČeprav ne živijo skupaj oziroma brat z družino stanuje na svojem, je bil pomemben del prvih dni v življenju malčice tudi Mark. »Malo čudno je bilo na začetku, ker takih stvari nisem vajen in sem stric prvič. Ampak počasi prihajam v leta, ko je to že normalno. Tudi kar nekaj prijateljev je med epidemijo dobilo otroke, tako da se je kar dobro privajati,« pravi Mark. Čeprav ga je brat prehitel, se mu nikamor ne mudi in ima časa, kot pravi, še dovolj. Nečakinja pa bo zagotovo odlična šola za pridobivanje izkušenj z dojenčki.»Prvi vtisi so odlični, čeprav direktnega stika z njo še nisem imel precej pogosto,« pove. Deklica ima namreč komaj mesec dni in je večinoma pri mami in očetu, previdni pa so tudi zaradi novega koronavirusa. Jo je pa Mark ljubeče pestoval in ji tudi že zapel. »V mojem naročju nikoli ne joče, ampak se mi smeji. In to na široko! Tako da ne vem, čemu in kaj ji je na meni tako všeč. Očitno se dobro počuti v mojem naročju,« še pravi mladi glasbenik in dodaja, da sam ni pripravljen na otroke in je za zdaj čisto zadovoljen z vlogo strica. Malčici bo najverjetneje postal tudi boter, razmišlja pa o darilu.»Pravijo, da mora biti botrsko darilo nekaj posebnega, zato še razmišljam o njem. Za kakšen nasvet povprašam tudi druge, saj je kupovanje za majhne otroke zame nekaj popolnoma novega. Nisem vajen teh stvari, a se bo treba naučiti. Poleg tega sem v dvojni vlogi, se pravi najprej stric, nato še boter,« doda.