Pomerjali sta poročne obleke

Maja Ferme, Polonca Marzel in Klavdija Winder so združile moči. FOTO: FOTOANKA.SI

Nedavno sta se v showroomu vrhunske modne oblikovalkemudili pevki in televizijski voditeljici, ki na TV Celje ob nedeljah vodi oddajo V nedeljo pod lipo, ter, ki vodi oddaje na Golica TV.Mnogi so se spraševali, kaj neki sta pri njej počeli in čemu sta pomerjali čudovite kreacije dami, ki sta že nekaj časa poročeni. In to srečno. »No, ampak ko sva videli vse te kreacije naše Maje Ferme, priznava, da bi se obe kar še enkrat poročili. A z istima partnerjema, da ne bo pomote,« sta nam smeje priznali, medtem ko sta nekaj kreacij tudi oblekli. In se v njih počutili kot princeski.»Maja je čudovita, prijazna, topla oseba, kar se odraža tudi na njenih kreacijah. In res, odlično smo se imeli, medtem ko smo posneli nekaj poročnih fotografij v njenem showroomu in zapeli nekaj poročnih pesmi. O trendih poročnih oblek pa sva z njo poklepetali tudi pred kamerami,« nam zaupa Polonca, ki je Majo gostila v svoji oddaji na Televiziji Celje.A trenutne epidemiološke razmere marsikateri mladi par odvračajo od misli na sproščeno poroko, zato mnogi že izbirajo datume v prihodnjem letu.»Moram povedati, da se termini v letu 2021 tudi nama s Klavdijo kar hitro polnijo. In tega sva res veseli. Običajno pa se prilagajava željam mladoporočencev. A če bi kdo mene vprašal, bi zagotovo izbrala pesem Samo ti od, ki sem jo pred 10 leti tudi sama zapela svojemu možu na najini poroki,« nam pove Polonca Marzel, ki s Klavdijo poje tudi na raznih rojstnih dnevih in drugih priložnostih. Kamor ju pač povabijo.