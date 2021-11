Polona iz Kmetije že unovčila medijsko slavo. Poglejte, kako (VIDEO)

Ste že slišali za Firbce? To je nova slovenska narodnozabavna glasbena skupina, ki je pred kratkim izdala svoj prvenec A, lahko?.

Štiričlansko fantovsko zasedbo druži ljubezen do glasbe in domovine, do slovenske besede in ohranjanja pristne slovenske domače glasbe s kančkom pridiha sodobnega časa. V slovenski glasbeni prostor želijo vnesti malo drugačno glasbo, kot je običajna narodnozabavna.

Za svojo prvo skladbo so že posneli tudi videospot, v katerem nastopata tudi tudi Polona Kranjc in Tilen Brglez iz šova Kmetija.