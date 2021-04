Polkaholike prevzele lepote sečoveljskih solin

Snemali so v čudovitem krajinskem parku. FOTO: NEO VISUALS

Polkaholiki so zelo dejavni na glasbeni sceni. FOTO: NEO VISUALS

interinso fantje, ki so na glasbeni sceni prisotni poldrugo leto, a jim je v tem kratkem času že uspelo pridobiti številne oboževalce, ki jim redno sledijo na družabnih omrežjih. Čeravno so se, po zaslugi svojega producenta Raaya, ki se mu je porodila ideja za tako imenovani narodno-zabavni babyband, najprej predstavili hrvaški publiki, pa so vedno bolj prepoznavni tudi v Sloveniji. S predelavami slovenskih in hrvaških pop uspešnic v polke in avtorskimi skladbami, tako polkami kot tudi pop zabavnimi hiti Povej, povej in Sobica, pa so že presegli 10 milijonov ogledov svojih videospotov. Zadnje leto, odkar jim je pandemija preprečila nastopati v živo, pa fantje odkrivajo lepote naše dežele.To dokazujejo tudi z videospotom za najnovejšo balado Ljubljena, ki zveni v slovensko-mediteranskem melosu in so jo namenili vsem predstavnicam nežnejšega spola. Posneli so ga v Krajinskem parku Sečoveljske soline, v zgolj dobri uri po objavi pa je ta dosegel že več kot 10.000 ogledov. »Na ta način želimo opozoriti tudi na lepote naše Slovenije in dih jemajoče prizore slovenske narave. Ker imamo veliko oboževalcev in oboževalk vseh starosti, še posebno med mladimi, smo si zadali nalogo, da te lepote v nekoliko drugačni luči predstavimo tako oboževalcem pri nas kot na sosednjem Hrvaškem, kjer nas prav tako spremljajo,« pravijo Matic, Gašper, Rene in Žiga, ki v najnovejši baladi opisujejo tudi ljubezen.»Lepo je ljubiti in vsako jutro pogledati v oči svoje ljubljene, ki kar žarijo od sreče. Verjamemo, da lahko dekle, ki jo ljubiš večno, spoznaš tudi v že zelo mladih letih,« so ob izidu pesmi Ljubljena povedali Polkaholiki, ki še vedno verjamejo, da se bodo kmalu lahko vrnili tudi na odre in svojim oboževalcem peli in igrali v živo. Da jim ležijo različni melosi, so nedavno dokazali tudi s čutnim prvim valčkom z naslovom Bela roža. Sicer pa so minulo leto, odkar nastopov ni, več časa namenili šolanju, saj so trije člani še vedno srednješolci. Reneja in Gašperja letos čaka matura, Žiga pa je študent fakultete za turizem v Celju.»Sam pa komaj čakam, da še kot zadnji opravim vozniški izpit, ki mi ga je korona za nekaj časa žal prestavila,« nam v smehu prizna Matic. In nam zaupa, da imajo vsi tudi svoje hišne ljubljenčke, ki se jim veliko posvečajo.»Tako Rene kot midva z Gašperjem se najraje poigramo z našimi kužki, Žiga pa skrbi za dve muci,« nam še zaupa Matic. Vsi pa res že zelo pogrešajo koncerte in druženje, saj je od zadnjega nastopa, ki je bil izveden z vsemi potrebnimi ukrepi, minilo več kot pol leta. Pa tudi z vajami so imeli zaradi ukrepov nemalo težav. »A se trudimo, da pripravljamo nove projekte in z ekipo kujemo nove in nove načrte,« še pravi Matic, ki je vesel, da so tudi za valček Bela roža dobili ogromno pozitivnih odzivov, glavno vlogo v videospotu zanjo pa so zaupali kar svojemu Gašperju in plesalki Plesnega mesta Tjaši in ga posneli na ranču v Rogozi.Tudi za ta videospot so že prvi dan zbrali skoraj 40.000 ogledov in pristali na prvem mestu priljubljenosti na youtubu. Že takrat so napovedali, da že kmalu pripravljajo novo presenečenje. In zdaj je tu – njihova balada Ljubljena.