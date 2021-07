Poljub, Ula: Zgodba, ki bi mi jo razbral iz kotičkov zavihanih ustnic

Mesto je objela vročina. Oblila je asfalt, se vkuhala v domačo mansardo, preskočila želje po temi in hladu, navintlala ventilator in ukradla spanec. Objela in k tlom je potisnila besede. In telesa.Koraki so postali počasnejši in mehkejši. Na velikih križiščih in prehodih za pešce je svoj dom našla tišina. Tudi pogovori in srečanja so na nizkih obratih.