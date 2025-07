Politiki, kot jih niste vajeni: Janša v skali, Pahor v gozdu, Nemec uživa ob čevapčičih ... (FOTO)

Poletje ni čas samo za politične razprave – zato si nekateri naši politiki vzamejo nekaj trenutkov zase, za družino in sprostitev. Medtem ko eni prisegajo na domačo hrano in supanje, se drugi raje ukvarjajo s podmladkom in plezajo ali berejo sredi narave.

Skupno jim je to, da poletje, kolikor jim delo dopušča, izkoristijo za preproste trenutke – in teh ni nikoli preveč.

Matjaž Nemec: Čevapčiči na barki in knjige o dinozavrih

Matjaž Nemec, evroposlanec iz vrst SD, se poleti raje kot v hotel odpravi na barko. Njegov dopust je preprost – čevapčiči imajo prednost pred lignji, sup pred pedalinom in lučka pred kornetom. Na plaži ga lahko zmotijo zgovorni Italijani, a tudi to ne pokvari njegovega razpoloženja. V prostem času reši kakšno križanko, v ozadju pa igra glasba skupine Joker Out.

Z družino se najraje odpravi na Jadransko obalo, kjer, kot pravi, »vsi za trenutek pozabimo na vse«.

Janez Janša: Poleti v plezalni opravi

Prvak SDS Janez Janša poletje preživlja aktivno – predvsem v naravi, kjer podmladku pomaga pri prvih korakih v svetu plezanja. Na družbenih omrežjih je delil posnetke in pokazal, koliko pomemben je trud, gibanje in spodbujanje mlajših generacij k športu.

Irena Joveva: Za pravice žensk in sonce ob morju

Evroposlanka Irena Joveva je tudi poleti politično aktivna. Poleg podpore Palestini in kampanji za varen splav v Evropi (My Voice, My Choice) si je vzela tudi trenutek za lahkotnejša vprašanja. Na vprašanje, morje, ali gore, ni oklevala: »Morje!«

Kljub počitnicam ostaja vpeta v družbeno dogajanje in zagovarja pravice, ki jih ima za ključne.

Borut Pahor: Dopust z nahrbtnikom in tekaškimi copati

Tudi bivši predsednik države Borut Pahor poleti ne počiva. Po njegovem slogu – z nasmehom in energijo – bo letošnje poletje izkoristil za potovanja, vmes pa pridno treniral. Konec avgusta se namreč namerava udeležiti slovenskega gozdarskega trail teka Pohorje – Rogla. Tako dopust pri njem pomeni tudi kondicijske priprave in gibanje v naravi.

In drugi?

Po podatkih portala N1 nekateri evroposlanci prisegajo na Slovenijo. Franc Bogovič (SLS) dopustuje v rodnem Posavju, vmes pa obišče še hribe. Ljudmila Novak (NSi) si privošči oddih med slovensko obalo in Gorenjsko, kjer uživa v branju in tišini narave. Klemen Grošelj (GS/RE) pa izkoristi poletje za aktivne dneve z družino, predvsem v naravi, najraje na Gorenjskem.