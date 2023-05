Politik se je obregnil ob Tino Gaber: Po moje je to žalitev za vse mame

V Sloveniji, namesto da bi iskali stvari, ki nas združujejo, vedno znova na plano potegnemo nekaj, kar nas razdvaja. V tem smo res mojstri.

Tina Gaber, spremljevalka predsednika vlade Roberta Goloba, je zasebno borka za zaščito živali in temu projektu se je tudi javno posvetila, od kar vemo, da sta s premierjem par. Da je ljubiteljica živali, ima tudi jasno izraženo na svojem instagram profilu, kjer ima ob emotikonih psa, pujska in koze pripisano še angleško besedo "Mom", ki pomeni mama. Mnogi so nad tem navdušeni, najdejo pa se tudi takšni, ki jih to moti.

Tina Gaber se je pred časom udeležila srečanja državne sekretarke za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud Maksimiljane Polak in vodje kabineta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Süča s predstavniki prostovoljnega Društva Tačke pomagačke in drugimi predstavniki zagovornikov živali. FOTO: KPV

Lokalnega politika Boruta Rojca, gre za občinskega svetnika iz vrst SDS, je to blazno zmotilo: »Po mojem mnenju je to žalitev za vse mame. Še posebno za tiste, ki kljub visoki inflaciji in nizkih dohodkih delajo vse, da svojim otrokom omogočijo normalno življenje. Mama je ena in edina in moramo jo spoštovati.«

Med komentatorji njegovega zapisa so sami takšni, ki se z njim strinjajo (zapis je delil tudi njegov oče Emil Rojc in nekdanji župan Občine Ilirska Bistrica), eden se je odzval takole: »Takšne bedastoče je najbolj ignorirati.« Rojc mu je odvrnil: »Če se nič ne reče, potem s časom to lahko postane normalno.«

