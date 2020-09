Poslanec SDS se je slekel in ga pokazal

Na facebooku je, ki poroča o politiki na RTV Slovenija, zapisal (nelektorirano): »Neki najbolsga dons... Ko se poslanci pomerijo v "trebusnosti"... In to fotodokumentirajo.. « K temu je dodal objavo poslanca(SDS) s twitterja.Breznik je v objavi označil drugega poslanca Marka Bandellija (SAB) in zapisal (nelektorirano): »@BandelliMarko kot velikega kritika mojega prometnega prekrška in kot specialista za ankete, te prosim če javnost vprašaš, za katerega na sliki menijo, da dolgoletno uživa večje količine alkohola. Ob dejstvu, da sva oba presegla 50 in imava 2 leti razlike v starosti.«