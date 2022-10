Političarke: kakšne so zgoraj, vemo. Kaj pa nosijo spodaj?

Prvi krog predsedniških volitev je za nami (več o dogajanju na volilni dan v članku V drugi krog gresta Logar in Pirc Musarjeva, veliko razočaranje v štabu Brgleza (VIDEO, FOTO)). V boj za predsedniški stol se bosta podala Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Oba predsedniško funkcijo naskakujeta kot neodvisna kandidata, je pa splošno znano dejstvo, da Logar prihaja iz stranke SDS, v prejšnji vladi je bil tudi minister za zunanje zadeve. Tretje uvrščeni kandidat Milan Brglez, ki sta ga podprli stranki SD in Svoboda, je moral priznati poraz, in je zmagovalcema prvega kroga že čestital, mi pa smo v njegovem štabu pod drobnogled vzeli političarke.

Predsednica SD in ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, pa tudi poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek, sta prišli v rdeče-črni kombinaciji. Razlikovali sta se zgolj v obutvi. Medtem ko si je predsednica SD nadela salonarje z višjo in širšo peto, si je kolegica iz Svobode očitno bolj zaželela udobja in si je nadela čevlje z ravnim podplatom. Ujeli smo tudi visokoraslo ministrico Dominiko Švarc Pipan, SD, ki je z odtenki bele in nežne roza barve precej izstopala. Pa tudi po čevljih. Kaj je nosila, pa v spodnji galeriji.

Ministrica Dominika Švarc Pipan. FOTO: A. L.

Ministrica Dominika Švarc Pipan je prišla v bolj športnikih copatih od kolegic. FOTO: A. L.

Poslanca Mojca Šetinc Pašek in Dušan Stojanovič. FOTO: A. L.

