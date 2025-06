Političarka z nežno noto: poslanka SDS ob jubileju objavila fotografijo, na njej objema posebnega prijatelja

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je danes na družbenem omrežju X delila osebno objavo, s katero je obeležila svoj rojstni dan. Ob čustvenem zapisu je objavila tudi svojo fotografijo v poletnih oblačilih, v naročju pa stiska belega kodrastega psa – ta je z izrazom čistega zadovoljstva nemudoma osvojil številne poglede sledilcev.

»Danes ne praznujem le ...«

V svoji objavi je Bah Žibert zapisala: »Danes ne praznujem le svojih let – praznujem trenutke in poti, ki so me oblikovale. Globoko hvaležna družini in prijateljem za vso ljubezen, smeh in oporo v manj lepih trenutkih. Hvala, Poslanska skupina SDS in Stranka SDS, za skupno delo v dobro.«

V nekaj vrsticah je tako združila osebno refleksijo in zahvalo tako bližnjim kot političnim sodelavcem. Besedilu je dodala fotografijo, na kateri v sproščenem poletnem ambientu pozira s pasjim prijateljem.

Sodelavki so čestitali tudi iz poslanske skupine SDS, kjer so zapisali: »Draga Anja, ob tvojem rojstnem dnevu ti v poslanski skupini SDS iz srca čestitamo. Hvaležni smo za tvojo predanost, vztrajnost in srčnost, s katero se vsak dan zavzemaš za vrednote, v katere verjamemo. Veselimo se vseh prihodnjih skupnih uspehov!«