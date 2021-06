Poletje v DZ: poslanke so se odele v rdeče odtenke (FOTO)

Franc Breznik. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Eva Irgl. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Lidija Divjak Mirnik v rdečem hlačnem kostimu. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Bojana Muršič v rdečem kostimu. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Skoraj do zadnjega stolčka so v sredo poslanci napolnili državni zbor ob glasovanju za novega pravosodnega ministra. Nekaj poslank si je za to priložnost nadelo privlačne in poletne odtenke rdečih barv, z izborom rdečega detajla pa je presenetil tudi poslanec, ki je črno klasično obleko popestril z žepnim robcem krepke rdeče barve.Rdeča je poleg črne in bele barve, za kateri nekateri pravijo, da sploh nista barvi, modna stalnica, ki vedno vžge, in barva, ki naznanja poletje.V živahne tone so se oblekle poslankav rožnati suknjič in ujemajoče salonarje,v marelični obleki z belim suknjičem,v živahno opečnato rdečo obleko in rdeče nelakiranimi nohti,je izbrala rdeče elegantne hlače in rdečo torbico, medtem ko si jezamislila rdečo belo kombinacijo, z belimi hlačami in rdečim suknjičem.Poslanke in poslanec so z izborom ognjene barve pokazali, da so pri izboru kosov oblačil samozavestni, ali so toliko odločni in prepričani pri sprejemanju zakonov tudi v dobro Slovencev, pa jim bomo morali še naprej gledati pod prste.