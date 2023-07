Polesova Nika Veger na plaži besna na turiste, predvsem na Slovence

Modna blokerka, vplivnica na področju trajnosti in partnerka Petra Polesa Nika Veger je z družino na počitnicah na Hrvaškem, a od tam poroča tudi o manj lepih rečeh. Zaskrbljena je nad količino plastike in odpadkov na plažah, prav tako pa nad siromašenjem morskega dna.

»Razmere so iz leta v leto slabše, mi vidno opažamo manj večjih in odraslih živali: rib, školjk, hobotnic …« je zapisala in se oglasila ob najnovejšem incidentu z dokaj samotne plaže na otočku, kjer je z družino.

»V našem zalivčku je bilo ob prihodu vsaj sedem hobotnic, vsak dan pa turisti iz vode izvlečejo vsaj eno. Velikost sploh ni pomembna, čeprav ulov hobotnice, ki ima manj kot pol kile, zakonsko ni dovoljen. Ne zato, ker bi bilo na krožniku potem premalo, ampak zato, ker tako male živali sploh še niso dosegle spolne zrelosti in tako jim ni uspelo doprinesti k ustvarjanju novih bitij, nadaljevanju vrste. /.../ Po desetih dneh počitnic je v našem zalivu samo še ena hobotnica, ki jo stražimo kot hišnega ljubljenčka, vsak dan pa se na to temo prerekamo vsaj s tremi 'lovci',« pravi Nika.

Prizna, da so med turisti, ki lovijo hobotnice, predvsem Slovenci, a je objavila del pogovora z Angleži, saj je bila priča dogodku, ko so se otroci »znašali nad malo hobotnico«.

»Vprašam jih, zakaj so ulovili tako malo žival, če poznajo zakone lovljenja rib in morskih živali, če poznajo hobotnico kot tako … Zakonov ne poznajo, hobotnica je dobra za jesti, letos so v ribarnici zelo drage, mami pa sta ponosni, da so si otroci sami ulovili malico. Vse skupaj se jim ne zdi nič sporno, saj jih strežejo tudi v gostilni, torej niso ogrožene,« je odgovor, ki ga je dobila Nika. Priznala je, da gredo vsi pogovori nekako v tej smeri. »V večini v zaliv prihajajo Slovenci in vsak dan iščejo in vlečejo ven hobotnice.«

Nika prizna, da se tudi njeni hčerki radi potapljata, a jima skuša dopovedati, da s tem siromašita morje. »Videti je, kot da bo Jadran kmalu brez življenja. In to opažamo na otočku, ki sploh ni turističen. Kako je potem na plažah ob hotelih, apartmajih?« se sprašuje in dodaja, da dokler ne bo zakona o zaščiti večjega območja Jadrana, se moramo vsi potruditi za to, da bi zaščitili življenje v morju in ob njem.