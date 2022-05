Polesova bivša sodelavka izdala skrivnost

Voditeljica in manekenka, ki smo jo lahko gledali na komercialni televiziji s sovoditeljem Petrom Polesom, Tara Zupančič je namignila, da se jeseni vrača na male zaslone. O podrobnostih ni veliko povedala, saj da je to skrivnost, je pa izdala delček skrivnosti. »Zanima vas, kaj delam, kaj snemam. Lahko povem, da se septembra, oktobra vračam na televizijo v precej drugačni vlogi, ko ste me vajeni. Bom taka, kot sem, Gorenjka. In sem vesela, da sem sprejela ta izziv.«